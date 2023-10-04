2023-10-04 18:51:40 - المصدر: مهرجان اليوم الوطني

عندما نتحدث عن مهرجان "اليوم الوطني"، فلا يظهر أمامنا إلّا المشهد القديم المتجدد.. مشهد يتفاعل خلال 24 ساعة، ثم يختفي تدريجياً كسحابة أضلت طريقها في صيف قائظ، لتعطي جرعة أمل للساخطين على الطبيعة.

الكثير تابع المهرجان لأسباب معلومة، غير أن البعض اكتفى بمقتطفات هنا وهناك تتدفق كحمم بركانية في "الإعلام الاجتماعي"، ولأن الفكرة من أساسها خارج عن سياقها الوازن، فمن غير المجدي الخوض في مبررات الهجوم على المهرجان شكلاً ومضموناً.

أمّأ قضية المغنية المغربية - العراقية، شذى حسون، التي أثارت جدلاً عندما أخطأت في أداء النشيد الوطني، فإنها خطأها شرع أبواب النقاش بشأن مدى اهتمام الناس بحفظ نشيدهم الوطني، وهل فعلاً مترسخ في ذاكرتهم وقلوبهم عن ظهر غيب؟

لنضع هذا الجدل جانباً للحظة، ونتساءل: أين هم رواد المحتوى الفني والثقافي الذين يتجولون في شوارعنا ومراكزنا التجارية؟ لماذا لم يختبروا عينة عشوائية عن معلومة عامة تبين مدى تمسك أو تقبل الناس لتراثهم الوطني؟

وبالنسبة لليوم الوطني، وأسبابه وتاريخه، فالعديد من الناس قد يجهلون لماذا اختير الثالث من تشرين الأول يوماً وطنياً!

صحيح أن المهرجانات مهمة لإعادة التأكيد والتذكير، لكن استضافة ضيوف من الخطوط الخلفية لن يعطي للمناسبة حجمها الحقيقي، بل سيحولها إلى ترند ساخر وعابر تتداوله القنوات بالشكل الذي يجرده من معانيه الحقيقية.