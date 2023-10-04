رئيس الجمهورية يطلع على مشاريع توسعة وتطوير العتبة العلوية المقدسة

2023-10-04 18:55:01 - المصدر: واع

بغداد- واعاطلع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على مشاريع توسعة وتطوير العتبة العلوية المقدسة.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أدى اليوم مراسم الزيارة لضريح الإمام علي بن أبي طالب (ع) في محافظة النجف الأشرف".وأضاف البيان، أن" الرئيس التقى الأمين العام للعتبة العلوية عيسى الخرسان والقائمين عليها".وأشار، إلى أن" الرئيس اطلع على مشاريع التوسعة والتطوير التي تنفذها العتبة العلوية للمرقد الشريف".واختتم البيان، أن" الخرسان قدّم هدية لرئيس الجمهورية تعبيرا عن ترحيب واعتزاز العتبة بزيارته".