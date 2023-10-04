القبض على 4 إرهابيين وتاجر مخدرات في ثلاث محافظات

2023-10-04 18:55:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 4 إرهابيين، والإطاحة بتاجر مخدرات، بعمليات أمنية متفرقة نفذت في كل من محافظات ذي قار وكركوك والسليمانية.وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" قواته نفذت سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد"، لافتا، إلى أن" قواتنا ألقت القبض و بمعلومات مشتركة مع مديرية أسايش السليمانية على 3 إرهابيين بواجبين منفصلين في محافظة كركوك".وأشار البيان، إلى" القبض على أحد الإرهابيين في محافظة السليمانية، ضمن عمليات التنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب في المحافظة".وتابع، أن" قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من الإطاحة بأحد تجار المخدرات في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار".وأكد الجهاز،" مواصلة قواته، بمتابعة فلول داعش الإرهابي وتجفيف منابع الإرهاب ضمن عمليات استباقية مدروسة وصولا إلى عراق آمن مستقر".