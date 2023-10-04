المرور: خطة لتخفيف الزخم وفتح طرق بديلة مع بدء العام الدراسي

2023-10-04 19:00:44 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، وضع خطة لتخفيف الزخم وفتح طرق بديلة مع بدء العام الدراسي، وفيما أكدت أن شوارع العاصمة تشهد تواجد 4 ملايين عجلة يومياً بينما هي تتسع فقط لـ 400 ألف عجلة، أوضحت الموقف بشأن الرسوم والغرامات.

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي في تصريح تابعته (الأولى): إن" المديرية وضعت خطة متكاملة عبر نشر دوريات أمام الكليات والمدارس والمعاهد مع بدء العام الدراسي وفتح طرق بديلة إذ إنه كان متوقعاً أن يحدث زخم مروري".وأضاف، أن" الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق في محافظة بغداد تتسع إلى 400 ألف مركبة، فيما لدينا حوالي 4 ملايين مركبة بالإضافة الى أن الدوام الرسمي يبدأ في الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في توقيتات متقاربة لجميع الموظفين وهذا ما جعل الطرق أشد زخما".وتابع، أن" جميع الطرق التي تشهد أعمالا لمشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة فيها طرق بديلة، والأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجا بحركة السير"، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن الزخم المروري إن لم يكن لديهم عمل في تلك المناطق".وبشأن الرسوم والغرامات أوضح القيسي، أنه" بناءً على التوجيهات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والمقترحات التي قدمت من مديرية المرور العامة تم تخفيض الرسوم والغرامات في المديرية، وأصبح دفع مبالغ الغرامة ممكناً خلال سبعة أيام بدلا من ثلاثة وتدفع نصف الغرامة فقط"، مبينا، أنه" تم إلغاء قانون مضاعفة الغرامة خلال شهر أما الرسوم السيادية التابعة إلى مديرية المرور فقد تقلصت إلى النصف".











