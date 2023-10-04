فيفا: المغرب وإسبانيا والبرتغال ستنظم كأس العالم 2030

2023-10-04 19:05:07 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، قبول العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، لاستضافة كأس العالم 2030، لكونه الملف الوحيد المتقدم لاستضافة الحدث.وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، "اتفق مجلس الفيفا بالإجماع أيضاً على أن العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا".وتابع، "أن القارتين أفريقيا وأوروبا لم تتحدا في الاحتفال بكرة القدم فحسب، بل وأيضاً في توفير التماسك الاجتماعي والثقافي الفريد من نوعه. يا لها من رسالة عظيمة للسلام والتسامح والشمول".وأضاف، "في عالم منقسم، وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروغواي عام 1930، بالطريقة الأنسب، حيث ستنظم 3 دول في أمريكا الجنوبية الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة في كأس العالم 2030 على أن تقام المباراة في الملعب حيث بدأ كل شيء، في ملعب سينتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو، للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم".وكان الديوان الملكي المغربي أعلن أن اللجنة التنفيذية للفيفا قبلت بالإجماع الملف المشترك لكل من المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، باعتباره المرشح الوحيد لتنظيموبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، "إن هذا القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يرحب ويعترف بالمكانة المفضلة للمغرب في محفل الأمم الكبرى".