القبض على 4 دواعش بعملية مشتركة مع مكافحة إرهاب السليمانية

2023-10-04 19:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في السليمانية وكركوك، فيما اعتقلت تاجر مخدرات جنوبي العراق.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه ضمن عمليات التنسيق بين جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي وفوج مكافحة الإرهاب في السليمانية تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في المحافظة.

وأشارت إلى أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب ألقت القبض وبمعلومات مشتركة مع مديرية آسايش السليمانية على ثلاثة إرهابيين بواجبين منفصلين في محافظة كركوك.

وأضافت أن قوة من الجهاز تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار.