بعد مرور الصيف بسلام .. السخانات والمدافئ تتربص بالكهرباء وامطار شديدة قد "تعطب" شبكات النقل

2023-10-04 19:15:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انتهى فصل الصيف الذي يعتبر موسم ذروة الطلب على الكهرباء بسلام، بعد التحسن النسبي للتجهيز الكهربائي في البلاد بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام الماضية، لكن مع قدوم الشتاء الذي يعد هو الاخر يحتوي على موسم ذروة مع اقدام المواطنين على تشغيل سخانات المياه والمدفآت الكهربائية، تثار مخاوف من ان يشهد التجهيز الكهربائي صعوبات وعقبات.

لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، اكد اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، انها ستطلع على استعدادات الوزارة للموسم الشتوي، خصوصا امكانية تأثير الموجات المطرية على الشبكات.

وقال عضو اللجنة وليد السهلاني، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك تحسناً ملحوظاً جداً بتجهيز الكهرباء مع انتهاء الصيف لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، وحتى مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في الصيف كان هناك تحسن ملحوظ بالطاقة، لكن أيام قليلة شهدت تراجعا وهذا كان بسبب خلل في وصول الغاز الإيراني".

وبين السهلاني ان "هناك وعودا حكومية في تحسن الطاقة الكهربائية خلال فصل الشتاء، ووجود ارتفاع ملحوظ بنسبة انتاج الطاقة"، مشيرا الى انه "نحن في لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، سنعمل على استضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة، للاطلاع على استعدادات الوزارة لفصل الشتاء، خصوصاً بما يتعلق بتأثير الامطار على تجهيز المواطنين بالطاقة".

وتشير التوقعات وخرائط الطقس الى ان العراق سيشهد موسما ماطرا بشكل كبير هذا العام، فيما تطرح مخاوف من وقوع حوادث عطب كبيرة في المحطات وشبكات النقل والمحولات خصوصا وان شبكات النقل متهالكة في العراق.





المصدر: بغداد اليوم