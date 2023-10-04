2023-10-04 19:30:35 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجهت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، رسالة إلى ناديي الزوراء والطلبة بسبب اللاعب لؤي العاني. وقال رئيس لجنة الانضباط علي والي لـ”ايرث نيوز” إن “لجنة الانضباط لا تأخذ بالعقود المصورة للاعب لؤي العاني مع ناديي الطلبة والزوراء، طلبنا من الناديين أوليات العقود الأصلية”. وبين أن “اللاعب في حال ثبت عليه مخالفة […]

ظهرت المقالة لجنة الانضباط توجه رسالة لناديي الزوراء والطلبة بسبب لؤي العاني أولاً على ايرث نيوز.