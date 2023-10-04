2023-10-04 19:30:35 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن ملك المغرب محمد السادس للشعب المغربي، قبل قليل، أن بطولة كأس العالم 2030 ستقام في المغرب وإسبلنيا والبرتغال. وذكر ملك المغرب عبر بيان للديوان الملكي أن “اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم”. وأضاف البيان أن “هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد […]

ظهرت المقالة فيفا: كأس العالم 2030 سيقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا أولاً على ايرث نيوز.