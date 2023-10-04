حنان الفتلاوي تفتح النار على وزيرة الاتصالات وتخاطب السوداني: استبدلها قبل انهيار قطاع الاتصالات

2023-10-04 20:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هاجمت رئيسة حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي، يوم الأربعاء، وزيرة الاتصالات هيام الياسري وقالت إن اجوبتها في البرلمان كانت "إنشائية"، داعية رئيس الوزراء الى الاسراع في تغييرها.

وقالت الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، "قدمت في جلسة اليوم ستة أسئلة لوزيرة الاتصالات هيام الياسري في حين كانت اجوبتها كانت ضعيفة وتعتمد على إنشاء وتحاول أن تجذب مشاعر النواب في قضايا انشائية".

وأوضحت أن "أجوبة وزيرة الاتصالات في جلسة اليوم غير مقنعة وهناك خلل في أداء وزارة الاتصالات"، متوعدة بـ"استجواب الوزيرة".

ودعت الفتلاوي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى "الإسراع بتغيير وزيرة الاتصالات قبل استجوابها في البرلمان"، مضيفة "لو استمرت الوزيرة الحالية في الوزارة فإن قطاع الاتصالات سينهار بشكل تام".

في السياق، قال النائب المستقل سجاد سالم لوكالة شفق نيوز، "من خلال الأسئلة والإجابة الشفهية لوزيرة الاتصالات في جلسة اليوم تبين لنا كأعضاء في مجلس النواب ان وزيرة الاتصالات فشلت في إدارة مفاصل الوزارة المهمة وهذا يسبب ضرر في الاقتصاد الوطني مما ينعكس سلبا على قطاع الاتصالات".

واشار الى ان "اجوبة الوزيرة فيها تخبط وهناك إقصاء شامل للموظفين"، لافتاً إلى "وجود فشل في من المتسبب بحظر تطبيق تلغرام وهذا خرق دستوري واضح يمس حرية التعبير".

وختم بالقول، إن "موقفنا اليوم هو عدم القناعة بأجوبة وزيرة الاتصالات ونحن مع المضي قدما في استجوابها واقالتها من المنصب".