التعليم: تصنيف العراق في المرتبة الـ37 في "التايمز" مؤشر على ارتفاع الجودة وانتظروا 50 جامعة اخرى

2023-10-04 20:15:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، وصول العراق الى المرتبة الـ37 في تصنيف التايمز العالمي عبر 13 جامعة بأنه مؤشر على تصاعد جودة التعليم العراقي، وفيما بينت ان هذا التصنيف جاء وفق معايير علمية مهمة، اكدت انها تسعى لادخال 50 جامعة أخرى ضمن هذا التصنيف مع ترقب لاطلاق نتائج تتعلق بمؤشر(QS) البريطاني".

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حيدر العبودي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "العراق احتل المرتبة الـ37 في تصنيف التايمز العالمي عبر دخول 13 جامعة في هذا التصنيف".

وأضاف العبودي أن "هذا التصنيف مهم عالمياً وجاء وفق خمسة معايير علمية ويحمل مؤشراً على أن جودة التعليم في العراق آخذة في التصاعد"، لافتا إلى "تطبيق 600 قسم في كليات العلوم والهندسة مسار بولونيا الجديد".

وتابع العبودي أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنتظر دخول 50 جامعة أخرى في هذا التصنيف في الفترة المقبلة، كما انها تترقب اطلاق نتائج مؤشر (QS) البريطانية".

واحتضنت كلية الاعلام بجامعة بغداد مهرجاناً اقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاحتفاء بتصنيف العراق في المرتبة الـ37 ضمن مؤشر التايمز العالمي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، جرى فيه تكريم رؤساء الجامعات التي فازت بالتصنيف، فيما قام الوزير بالتجوال في جامعة بغداد ومنها كلية الاعلام وتققد قاعاتها الدراسية، مطلقاً وعداً في حديث لإذاعة كلية الاعلام بالاحتفال مجدداً في جامعة بغداد العام المقبل بإنجاز علمي جديد في التعليم العالي العراقي على المستوى العالمي، فيما اثنى على جهود عمادة الكلية والهيئة التدريسية بشكل خاص، فضلاً عن جهود الهيئات التدريسية في جامعة بغداد والجامعات المحتفى بها على نحو عام.