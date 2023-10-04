2023-10-04 20:40:49 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- دهوك

لفظ مسـن من أهالي قرية (نياوك) في قضاء عقرة شمال شرقي محافظة دهوك، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023) أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته من صاعقة برق ضربته.

وأفاد أهالي القرية لـ"بغداد اليوم"، بأن "الرجل توفي منذ قليل وهم بانتظار وصول جثة الضحية إلى مستشفى عقرة".

وكان ثلاثة من مقاتلي البيشمركة، أصيبوا بضربة صاعقة في جبل متين بالعمادية شمال دهوك مساء أمس الثلاثاء في حادثة هي الثانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

والبرق ظاهرة طبيعية بصرية تظهر على شكل شرارة كهربائية، و تنتج عن تفريغ مباغت وعنيف في مناطق الغلاف الجوي المشحونة، ويصيب حوالي 240 ألف شخص عبر العالم، سنويا، أغلبهم يعانون من مضاعفات عدة، أبرزها النوبات القلبية، أو صعوبات مزمنة في التنفس.





المصدر: بغداد اليوم