2023-10-04 20:50:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، بشن حملة واسعة في الأنبار لاعتقال متعاطيّ المخدرات في المحافظة بغية علاجهم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحملة الأمنية انطلقت بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لاعتقال مدمنيّ ومتعاطيّ المخدرات في الانبار "وندعو أهالي المحافظة كافة إلى التعاون وتسليم مدمنيّ ومتعاطيّ المخدرات إلى مقر المديرية في الأنبار".

وبينت أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطين واستحصال الموافقات الأصولية لإيداعهم في مراكز تأهيل متعاطي ومدمني المخدرات التابعة إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات لتأهيلهم نفسياً وصحياً واجتماعياً ودمجهم بالمجتمع بعد اكتسابهم الشفاء التام بالتنسيق مع الأطباء المختصين في وزارة الصحة".

وأشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى في تاريخ وزارة الداخلية.