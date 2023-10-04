وزير العمل "ينأى بنفسه" عن المهرجان المثير للجدل.. ويؤكد "صلة" الحكومة به

2023-10-04 21:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تبرأ وزير العمل والشؤون الاجتماعي أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، من مهرجان العراق الدولي "المثير للجدل"، فيما أكد الضلوع الحكومي في هذا المهرجان، حيث قام وزير الثقافة بدعوته بشكل مباشر.

وقال الاسدي في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "دعُيت بشكل رسمي من قبل وزير الثقافة لاحتفالية تقام بمناسبة العيد الوطني العراقي وانسحبت مباشرة بعد مشاهدتي لما عُرض في المهرجان".

وتسبب مهرجان العراق الدولي بنسخته الاولى، والذي اقيم في ساحة الاحتفالات ببغداد، بضجة واسعة في الاوساط الشعبية والسياسية لعدة اسباب، ابرزها نوعية الشخصيات المدعوة ومستوياتهم الفنية بالاضافة الى الازياء المستخدمة، وتنظيم الحفل بعد ايام فقط من فاجعة الحمدانية بالاضافة الى عدم مناسبة الحفل للمناسبة الوطنية المتمثلة باليوم الوطني العراقي.

وتشير المعلومات الى ان الحفل اقيم باشراف من الفنانة شذى حسون التي "اخطأت في كلمات النشيد الوطني" ما سبب مبررا اضافيا لانتقاد الحفل والغضب تجاهه، وبينما تبرأت الحكومة عبر عدة اطراف حكومية من تنظيم الحفل، الا ان معلومات اخرى، اخرها ما أكده وزير العمل في تصريحه، تشير الى ان المهرجان والحفل اقيم باشراف من وزارة الثقافة والسياحة والاثار العراقية، اي من جهة حكومية رسمية.





المصدر: بغداد اليوم