الطيران التركي يجدد قصف مواقع "عمالية" في قضاء ماوت في السليمانية

2023-10-04 21:05:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء ماوت في محافظة السليمانية اليوم الأربعاء تعرض مناطق لقصف بطائرات حربية.

وقال كامران حسن قائممقام قضاء ماوت بمحافظة السليمانية لوكالة شفق نيوز، إنه في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم تعرضت ثلاث مناطق في قرية "گلاله" التابعة لقضاء ماوت للقصف، وتركز بالقرب من جبال "آسو".

واضاف ان القصف لم يسفر عن ضحايا بشرية لغاية الآن، لكن عملية القصف المتكررة تسببت بهلع المواطنين، خصوصا وان قصف الليلة كان بالقرب من منازل المواطنين.

من جانبه قال مصدر أمني، إن القصف الجوي كان تابعاً للطيران التركي، واستهدف مواقع يعتقد انها تابعة لحزب العمال.

وشن طيران حربي أمس الثلاثاء ضربات جوية استهدفت قرية گلاله في قضاء ماوت، أعلنت الدفاع التركية مسؤوليتها عن العملية.

يوم أمس الأول الأحد، كشفت وزارة الدفاع التركية عن تفاصيل عملية جوية "عنيفة" نفذتها في إقليم كوردستان، استهدفت خلالها مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وأكدت الوزارة في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، تنفيذ عملية جوية في جبال "ميتينا وقنديل وغارا وهاكورك" ضمن إقليم كوردستان، نتج عنها تدمير 20 نقطة يتواجد فيها عناصر حزب العمال.

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت حينها بأن هجوماً انتحارياً حصل بالقرب من مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أن شخصاً مسلحاً يرتدي حازماً ناسفاً هاجم حرس المبنى ومن ثم فجّر نفسه.