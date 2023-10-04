2023-10-04 21:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اتهم المدعون الألمان الأربعاء شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية على كنيسة في السويد بسبب حوادث حرق المصحف، بحسب ما ذكرت وكالة “أ ف ب” الفرنسية. وأوقف الشقيقان اللذان عرف عنهما فقط في شهر أبريل الماضي، وهما رهن الاحتجاز المسبق للمحاكمة. وقال المدعون إن الشقيق الأكبر كان يخطط منذ مطلع […]

ظهرت المقالة ألمانيا تتهم شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم على كنيسة في السويد ردا على حرق المصحف أولاً على ايرث نيوز.