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ألمانيا تتهم شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم على كنيسة في السويد ردا على حرق المصحف

ألمانيا تتهم شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم على كنيسة في السويد ردا على حرق المصحف
ألمانيا تتهم شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم على كنيسة في السويد ردا على حرق المصحف
2023-10-04 21:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اتهم المدعون الألمان الأربعاء شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية على كنيسة في السويد بسبب حوادث حرق المصحف، بحسب ما ذكرت وكالة “أ ف ب” الفرنسية. وأوقف الشقيقان اللذان عرف عنهما فقط في شهر أبريل الماضي، وهما رهن الاحتجاز المسبق للمحاكمة. وقال المدعون إن الشقيق الأكبر كان يخطط منذ مطلع […]

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