2023-10-04 21:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، عن إنطلاق حملة أمنية لملاحقة مدمني المخدرات ومتعاطيها في الأنبار. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارزها انطلقت بحملة امنية لاعتقال مدمني ومتعاطي المخدرات في محافظة الانبار”.ودعت اهالي المحافظة الى “التعاون وتسليم مدمني ومتعاطي المخدرات الى مقر المديرية في محافظة الانبار لغرض اتخاذ الاجراءات […]

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