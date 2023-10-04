2023-10-04 21:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سمح وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاربعاء، للتلاميذ الايتام والمشردين الذين يسكنون في كنف صاحب الإنسانية هشام الذهبي الالتحاق بالمدرسة لحين اكمال اوراقهم الثبوتية، حفاظا على نواة المجتمع و ثماره المستقبلية وتحصينا لهم بسلاح العلم والمعرفة وافاد المكتب الإعلامي في الوزارة، وتلقته ايرث نيوز، بان “اللقاء تضمن مناقشة العديد من الامور التي […]

ظهرت المقالة وزير التربية يسمح لأبناء هشام الذهبي الالتحاق بالمدرسة لحين اكمال اوراقهم الثبوتية أولاً على ايرث نيوز.