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وزير التربية يسمح لأبناء هشام الذهبي الالتحاق بالمدرسة لحين اكمال اوراقهم الثبوتية

وزير التربية يسمح لأبناء هشام الذهبي الالتحاق بالمدرسة لحين اكمال اوراقهم الثبوتية
وزير التربية يسمح لأبناء هشام الذهبي الالتحاق بالمدرسة لحين اكمال اوراقهم الثبوتية
2023-10-04 21:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سمح وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاربعاء، للتلاميذ الايتام والمشردين الذين يسكنون في كنف صاحب الإنسانية هشام الذهبي الالتحاق بالمدرسة لحين اكمال اوراقهم الثبوتية، حفاظا على نواة المجتمع و ثماره المستقبلية وتحصينا لهم بسلاح العلم والمعرفة وافاد المكتب الإعلامي في الوزارة، وتلقته ايرث نيوز، بان “اللقاء تضمن مناقشة العديد من الامور التي […]

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