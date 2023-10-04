نجل طبيب شهير.. السجن لتاجر مخدرات "خطير" في ذي قار

2023-10-04 21:55:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بالسجن بحق تاجر مخدرات "خطير" في الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وشهراً واحداً بحق نجل أحد الأطباء المشهورين في الناصرية بعد إدانته بتهمة المتاجرة بالمخدرات وبيعها على الشباب في مقاهي المدينة".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".