مقتل وإصابة 3 أشخاص بهجوم مسلح جنوبي العراق

2023-10-04 21:55:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بأن هجوماً مسلحاً أدى لمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة فتحوا نيران أسحلتهم على مجموعة أشخاص كانوا بقرب مضيف السادة (الگنازوة) جنوبي مدينة الناصرية، ما أدى لمقتل اثنين وإصابة ثالث بجروح بليغة، في حصيلة أولية للحادث".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته وهوية المنفذين.