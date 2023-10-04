أوبك بلس تقرر استمرار خفض إنتاج النفط دون تغيير حتى نهاية 2024

2023-10-04 22:00:09 - المصدر: الفرات نيوز

أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ باستمرار سياسة خفض إنتاج النفط دون تغيير حتى نهاية عام 2024،

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة عبر الدائرة الالكترونية اليوم الأربعاء (4/تشرين الاول - أكتوبر - 2023)-

وأكدت اللجنة على مواصلة تقييم ومراقبة ومراجعة تطورات السوق النفطية و إتخاذ تدابير إضافية ان تطلب ذلك .

وتضمن الاجتماع مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023 و التزام الدول الأعضاء باتفاق الخفض.

وشارك في الاجتماع عبر الدائرة الالكترونية

وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج السيد باسم محمد خضير ، ومدير عام شركة تسويق النفط "سومو" السيد عمار العنبكي ومدير عام الدائرة الاقتصادية السيد علاء الياسري ، وعدد من المعنيين في شركة تسويق النفط.

