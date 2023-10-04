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أوبك بلس تقرر استمرار خفض إنتاج النفط دون تغيير حتى نهاية 2024

أوبك بلس تقرر استمرار خفض إنتاج النفط دون تغيير حتى نهاية 2024
أوبك بلس تقرر استمرار خفض إنتاج النفط دون تغيير حتى نهاية 2024
2023-10-04 22:00:09 - المصدر: الفرات نيوز

أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ باستمرار سياسة خفض إنتاج النفط دون تغيير حتى نهاية عام 2024،
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة عبر الدائرة الالكترونية اليوم الأربعاء (4/تشرين الاول - أكتوبر - 2023)- 
وأكدت اللجنة على  مواصلة تقييم ومراقبة ومراجعة تطورات  السوق النفطية و إتخاذ  تدابير إضافية ان تطلب ذلك .
وتضمن الاجتماع مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023 و التزام  الدول الأعضاء باتفاق الخفض.
وشارك في  الاجتماع  عبر الدائرة الالكترونية 
وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج السيد باسم محمد خضير ، ومدير عام شركة تسويق النفط "سومو" السيد عمار العنبكي ومدير عام الدائرة الاقتصادية السيد علاء الياسري ، وعدد من المعنيين في شركة تسويق النفط. 
 

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