2023-10-04 22:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023) عن تدمير أكثر من 20 هدفاً لحزب العمال الكردستاني شمال العراق.

وقالت الدفاع التركية في بيان "دمرنا 22 هدفاً" في ضربات جوية على معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تدمير 16 موقعاً لمسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، عبر غارات جوية قالت إنها "استهدفت معاقلهم"، في إشارة للحزب المسلح والمصنف على لائحة الإرهاب التركية.

واعتبر البيان أن الغارات المذكورة تم تنفيذها تماشياً مع حق الدفاع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

ويعد هذا القصف التركي الثالث من نوعه الذي يستهدف معاقل الحزب داخل العراق منذ وقوع الاعتداء على مبنى وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد الماضي، وإعلان الحزب مسؤوليته عن الهجوم.





المصدر: وزارة الدفاع التركية