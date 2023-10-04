الصحاف: وزيرة الخارجية الفرنسية ستزور بغداد نهاية الشهر الجاري

2023-10-04 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة ستزور بغداد نهاية الشهر الجاري.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل اليوم مستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهوريَّة الفرنسيَّة باتريك دوريل".وأضاف، أن" اللقاء استعرض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وباريس وسبل تعزيزها من خلال زيادة حجم التعاون في المجالات كافة وفقاً للاتفاقيَّة الاستراتيجيَّة الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة".وأشار، إلى أن" الجانبين ناقشا الزيارات المشتركة بين مسؤولي البلدين، وعلى رأسها الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد، وزيارة وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة المرتقبة إلى بغداد نهاية الشهر الجاري".