زاخو يعزز صفوفه بلاعب برازيلي والجوية يوقع "الكترونيا" مع كميل

2023-10-04 22:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن رئيس نادي زاخو عمار فرهاد، يوم الاربعاء، تعاقد ناديه مع اللاعب البرازيلي مويسيس غاوتشو قادماً من دوري الدرجة الثانية البرازيلي لتمثيل فريق الكرة بدوري المحترفين للموسم 2023-2024 .

وقال فرهاد لوكالة شفق نيوز، إن "النادي تعاقد مع البرازيلي لموسم واحد ليكون آخر المحترفين المنضمين للفريق لتمثيل كرة زاخو للموسم الجديد بدوري المحترفين".

واضاف ان "مويسيس سيكون اضافة جيدة لفريق زاخو من خلال تعزيز صفوفه بأبرز اللاعبين المحليين والمحترفين هذا الموسم".

واكد ان "النادي وقع لمدافع المنتخب الوطني احمد ابراهيم لتعزيز منطقة الدفاع".

وبين ان "التعاقد سيكون لموسم واحد فقط قابل للتجديد".

من جانب آخر ذكر موفق زيدان عضو إدارة نادي القوة الجوية لشفق نيوز ان ادارة النادي توصلت الى نسبة كبيرة من الاتفاق مع حارس المنتخب الاولمبي كميل سعد ليوقع الكترونياً على كشوفات القوة الجوية لتمثيل الفريق في الموسم القادم.

وحصد كميل سعد حارس من الدوري الدنماركي انضم لمنتخب العراق تحت 23 عاماً، جائزة أفضل حارس في بطولة غرب آسيا، إذ تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين من أصل 4 فيما تلقى 3 أهداف في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً.