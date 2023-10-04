2023-10-04 22:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي النفط، يوم الاربعاء، فوزاً صعباً على فريق نادي الحشد الشعبي بفارق خمس نقاط وبنتيجة (85-80) نقطة في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

وتقام يوم الجمعة مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة، بين فريقي نادي الحلة وضيفه نادي الشرطة.

وتضيف قاعة الحلة مباراة فريقي الحلة والشرطة عند الساعة الخامسة عصرا.

وكان فريق نادي الحلة قد تغلب على نادي نفط الشمال بنتيجة (97-61) لحساب الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.