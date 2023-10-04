2023-10-04 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، العاصمة التركيَّة أنقرة في زيارة رسميَّة.وذكرت السفارة العراقية في انقرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الدفاع العراقيّ ثابت محمد العباسي، وصل مساء اليوم الأربعاء على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى العاصمة التركيَّة أنقرة في زيارة رسميَّة تلبية لدعوة وجهها إليه نظيره التركيّ يشار غولار. "وأضافت، أنه "سيتم استقبال ثابت محمد العباسي بمراسم عسكريَّة يوم الخميس، في مبنى وزارة الدفاع التركيَّة بأنقرة، ليعقد لاحقاً اجتماعاً مع نظيره التركيّ يشار غولار، لبحث قضايا الأمن والدفاع الثنائيين وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعيَّة".