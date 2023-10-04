الخارجية الأمريكية توضح موقفها من القصف التركي للعراق

2023-10-04 22:55:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023) موقفها من القصف التركي على العراق.

وقالت الخارجية الأمريكية "نتواصل مع حليفتنا تركيا وعليها تنسيق عملياتها العسكرية مع العراق بشكل يحترم سيادته".

يشار الى ان تركيا شنت اليوم "ثالث" قصف نوعي في شمال العراق منذ الهجوم المسلح والانتحاري الذي استهدف مقراً أمنياً في العاصمة أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني.





المصدر: الجزيرة