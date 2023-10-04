2023-10-04 23:00:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بان هجوما مسلحا أدى لمقتل ثلاثة أشقاء جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة فتحوا نيران أسلحتهم على مجموعة أشخاص كانوا بقرب مضيف السادة (الگنازوة) جنوبي مدينة الناصرية، وأدى الحادث لمقتل الاشقاء الثلاثة.

وبين المصدر، ان " الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي والمصاب للمشفى لتلقي العلاج ".