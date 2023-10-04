2023-10-04 23:00:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، عن موعد زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية الى العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة (كاترين كولونا) ستزور بغداد نهاية الشهر الحالي".

ويأتي اعلان موعد زيارة (كولونا) بعد ساعات من مناقشة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومبعوث الرئاسة الفرنسية الى بغداد الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى العراق.

وتستعد بغداد لاستضافة مؤتمرها الثالث للتعاون والشراكة بحضور دولي أوسع.





المصدر: بغداد اليوم