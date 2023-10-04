رويترز تكشف موعد وعدد أيام زيارة السوداني الى موسكو

2023-10-04 23:00:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وكالة رويترز الدولية للانباء اليوم الأربعاء (4 تشرين الاول 2023)، موعد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تتضمن لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "مصادرَ مطلعة من داخل الحكومة العراقية ابلغتها ان السوداني سيغادر العاصمة بغداد نحو موسكو في التاسع من أكتوبر الحالي، حيث من المقرر ان يعقد اجتماعا في العاشر والحادي عشر من ذات الشهر مع الرئيس الروسي".

المصادر أبلغت الوكالة ان "زيارة السوداني تأتي بهدف بحث "التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين في مجالات متعددة"، دون الكشف عن طبيعة ذلك التعاون او الملفات التي سيتم تناولها خلال الاجتماع.

وفي 21 ايلول الماضي، اعلن وزير الخارجية فؤاد حسين من نيويورك، ان السوداني سيزور موسكو قبل نهاية العام الجاري.

ويوم امس الثلاثاء، بحث السوداني مع مساعد رئيس روسيا الاتحادية إيجور ليفيتين والوفد المرافق له، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة تفاصيل الزيارة المرتقبة للسوداني إلى موسكو.





المصدر: رويترز