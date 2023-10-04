اتحاد الكرة يؤكد دعمه لملف السعودية باستضافة مونديال 2034

2023-10-04 23:15:04 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، دعمهُ الكامل لملفِ المملكةِ العربيّة السعوديّة باستضافةِ مونديال 2034.وقال درجال في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "تقديمَ ملف استضافة نُسخة كأس العالم 2034 من قبل الاتحادِ السعوديّ لكُرةِ القدم هو نجاحٌ يُحسبُ للجميع، وعلينا دعمُ الملف بكلِ ما أوتينا من إمكانيةٍ وقوةٍ، وتسخير جميع الجُهودِ من أجل إنجاحِ الاستضافةِ بالشكلِ الذي يبهرُ العالمَ بأسره".وأوضح: "علينا جميعاً أن نقفَ إلى جانبِ أشقائنا في المملكةِ العربيّة السعوديّة، وأن ندعمَ ملفهم المُقدم، ونطمح لأن تكون نُسخةُ مونديال 2034 ناجحة بكلِ ما تحمله الكلمةُ من معنىً، ولدينا الثقةُ الكاملة بقُدراتِ الأشقاءِ في السعوديّة بأنهم سيقدمون نُسخةً رائعة ، ونحن من الداعمين لتفوقهم العالميّ".