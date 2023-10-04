2023-10-04 23:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

قال كونسورتيوم فرنسي ألماني اليوم الأربعاء إنه وقع اتفاقا لتوفير أول حاسوب فائق (إكساسكيل) في أوروبا، فيما تسعى القارة للحاق بالولايات المتحدة في الجيل التالي من الحوسبة. ويضم الكونسورتيوم شركة بارتك الألمانية ووحدة تابعة لشركة أتوس الفرنسية. وقال إنه أبرم الاتفاق مع يورو إتش.بي.سي، وهو مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية وشركات خاصة يهدف […]

ظهرت المقالة أول حاسوب فائق في أوروبا.. يجري مليون تريليون عملية حسابية في الثانية أولاً على ايرث نيوز.