2023-10-04 23:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

هاجم المسؤول الأمني لـ”كتائب حزب الله” أبو علي العسكري، اليوم الأربعاء، السفيرة الأميركية في العراق، فيما اتهمها بنشر الفجور والانحلال. وكتب العسكري في تدوينة طالعتها إيرث نيوز “ولم نفاجأ أمس برعاية سفيرة الشر الأمريكي لمهرجان الفجور والانحلال -مهرجان قُدّم فيه الأكثر عمالة على أنهم نموذج للوطن والوطنية- بالإضافة إلى أنها المتحكمة بمفاصل الحكومة، لتسوقهم إلى […]

ظهرت المقالة الكتائب تهاجم “مهرجان الفجور والانحلال” وأميركا والسعودية وتبدي موقفاً من طريق التنمية أولاً على ايرث نيوز.