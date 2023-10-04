2023-10-04 23:30:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجهت مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن من ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة. ونص الخطاب على أنه للمرة الرابعة على التولي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية المتكررة للقانون بما فيه اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي. […]

ظهرت المقالة مصر توجه رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن: “نواجه تهديدا وجوديا” أولاً على ايرث نيوز.