برشلونة يتغلب بصعوبة على بورتو في دوري الأبطال

2023-10-05 01:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة انتصارا بشق الأنفس بهدف دون رد، خلال مواجهة بورتو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.وسجل هدف المباراة الوحيد فيران توريس في الدقيقة (45+1).وبهذا الانتصار يعتلي برشلونة صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بورتو عند 3 نقاط في الوصافة.