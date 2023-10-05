2023-10-05 01:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، عن نيتها توزيع منحة الطلبة والتلاميذ عبر الماستر كارد الخاص براتب شبكة الحماية الاجتماعية لأسرة الطالب وليس نقداً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد للصحيفة الرسمية، أن "توزيع المنحة المخصصة للطلبة والتلاميذ سيكون من خلال بطاقة الماستر كارد الخاصة بالأسر المشمولة براتب الرعاية الاجتماعية،" نافيا "توزيعها بشكل مباشر في المدارس، مراعاة للجانب النفسي للمشمولين بها بين زملائهم الآخرين".

وأشار إلى، أن "الوزارة وجهت إدارات المدارس بإحصاء أعداد الطلبة والتلاميذ المشمولين بالمنحة المذكورة، عبر استمارات ووثائق رسمية خاصة بالرعاية الاجتماعية لكل أسرة تتقاضى راتبا ولديها طلبة أو تلاميذ منخرطون في الدراسة الابتدائية والثانوية ليشملوا بها".

ونوه السيد بأن "التوزيع سيكون من الشهر الأول من العام الدراسي 2023 ــ 2024 ولغاية آخر شهر منه" منبها على أن "الوزارة حريصة على توزيعها بشكل منتظم وشهري بين المشمولين بها بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وكانت وزارة التربية قد أعلنت الأسبوع الماضي وضعها اللمسات الأخيرة للربط الإلكتروني الخاص بمنحة الطلبة، لغرض صرفها بحسب الموعد المُقر في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023ــ 2024ــ 2025) .

وحددت وزارة العمل في وقت سابق مبالغ المنحة التي ستوزع وتكون بواقع 30 ألف دينار لتلاميذ المدارس الابتدائية و50 ألفا لطلبة المدارس المتوسطة والاعدادية، و150 الف دينار لطلبة الجامعات" مشيرة الى ان "المنحة توزع بشكل مباشر من قبل وزارتي التربية والتعليم".

المصدر: الصحيفة الرسمية