الشتاء يداهم العراقيين.. وتوقعات مثيرة نهاية الشهر

2023-10-05 01:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء (4 تشرين الأول 2023)، طقساً بارداً تتأثر به أجواء العراق نهاية الشهر الجاري.

وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك "نزول شبه قطبي في بداية الثلث الأخير من الشهر الحالي، والبرودة️ تأتي بعدها ان ثبتت التوقعات".

ومنذ 27 من أيلول 2023، دخل العراق فعليا بموسم الخريف مع وداع صيف طويل لاهب، وانخفاض درجات الحرارة الى ما دون الأربعين مئوية في عموم مناطق البلاد لتكون الأجواء اكثر اعتدالا مع هطول زخات مطر لاسيما في المناطق الشمالية بسماء ملبدة بالغيوم.





المصدر: بغداد اليوم