لامين يامال يدخل تاريخ من بوابة التشامبيونزليغ

2023-10-05 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق نجم فريق برشلونة الاسباني لامين يامال رقما قياسياً بفضل صغر سنه، وهذه المرة دخل التاريخ من أوسع أبوابه في بطولة التشامبيونزليغ، وذلك بعد ان شارك كلاعب اساسي خلال مواجهة بورتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.واعلنت شبكة أوبتا للاحصائيات أن لامين يامال أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يشارك أساسياً، حيث يبلغ من العمر 16 عاماً و83 يوماً، محطماً الرقم القياسي المسجل باسم سيليسين بابايورو الذي شارك للمرة الأولى في سن 16 عاماً و86 يوماً.