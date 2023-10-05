السيتي يعادل الرقم القياسي الأوروبي لأندية إنجلترا

2023-10-05 09:20:13 - المصدر: واع

متابعة – واعواصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بصورة مثالية، بعد التغلب على مضيفه لايبزيج الألماني بنتيجة (3-1)، مساء الأربعاء.وتصدر السيتي بتلك النتيجة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ليقطع خطوة مهمة نحو التأهل للدور التالي.وبحسب أرقام "بي بي سي"، عادل مانشستر سيتي الآن أطول سلسلة متتالية للأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية بشكل عام من دون هزيمة.ووصلت سلسلة السيتي إلى 16 مباراة متتالية بلا خسارة، معادلا مسيرة ليدز يونايتد (1967- 1968) وتوتنهام هوتسبير (1967- 1972) وتشيلسي (2018- 2019) ووست هام بدء من العام الماضي وحتى الآن.كما نجح مانشستر سيتي في الفوز خارج أرضه أمام لايبزيج للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في المحاولة الثالثة.وأنهي السيتي مسيرة من 5 تعادلات متتالية خارج ملعبه في دوري الأبطال، وهو أول انتصار يحققه خارج أرضه في المسابقة منذ التغلب على إشبيلية (4-0) في شهر أيلول من العام الماضي.