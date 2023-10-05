2023-10-05 09:25:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، رئيس مجلس الوزراء بأجراء تحقيق يتناسب مع حجم السلوك المشين الذي حصل في مهرجان العراق السنوي.

وقال العامري في بيان تلقته "بغداد اليوم": "نطالب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأجراء تحقيق يتناسب مع حجم السلوك المشين والمرفوض الذي حصل في ساحة الأحتفالات".

وأكد على "أهمية إنزال أشد العقوبات بكل من كانت له يد في الأساءة لتأريخ وقيم وأعراف الشعب العراقي".

وكان مهرجان العراق الدولي الذي أقيم الثلاثاء الماضي في ساحة الاحتفالات ببغداد بمناسبة اليوم الوطني العراقي، أثار موجة من الانتقادات والاستياء الواسع على الصعيدين الرسمي والشعبي، بسبب ظهور بعض المشاركات فيه -عراقيات وعربيات- بأزياء اعتبرها البعض "فاضحة".

وأصدرت جهات سياسية عدة بيانات استنكار ومطالبات بمحاسبة القائمين على هذا المهرجان، فيما لم تخل ساحة الحكومة من طائلة الاتهامات التي وجهت لها بالسماح بعقد هذا المهرجان وسط بغداد.

وأخلت الحكومة مسؤوليتها من إقامة المهرجان، وعلّق المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان ملا جياد في تصريح صحفي بالقول، إن "الحكومة العراقية ليس لها أي علاقة بإقامة مهرجان العراق الدولي، والجهة القائمة على تنظيمه هي الفنانة شذى حسون وبدعم مالي من شركات مختلفة".

واعتبر، أن "المهرجان جرى استغلاله من قبل بعض الأشخاص والجهات للاستهداف السياسي ضد الحكومة الحالية، ومحاولة التأثير على أداءها وإنجازاتها بهكذا ضجة، كما أن المهرجان ليس له أي علاقة بالعيد الوطني العراقي" بحسب قوله.





المصدر: بغداد اليوم