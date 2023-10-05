2023-10-05 09:40:16 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شهدت محافظة مرسى مطروح غربي مصر، تحركات عاجلة بعد الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت في المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية. وتحركت معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح، تجاه المناطق المتضررة وعلى رأسها مناطق وادي الرمل والكيلو 4 والقصر وحي الزيتون، وذلك من أجل التعامل مع الأمطار التي تعرضت لها المحافظة. ووفقا للبيان الذي […]

ظهرت المقالة تحرك عاجل في مصر لمواجهة سيول شديدة ضربت البلاد أولاً على ايرث نيوز.