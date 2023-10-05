2023-10-05 09:40:16 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالب رئيس تحالف نبني، هادي العامري، اليوم الخميس، من رئيس الوزراء اجراء تحقيق يتناسب مع ما حدث في ساحة الاحتفالات. وقال العامري في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إننا “نطالب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأجراء تحقيق يتناسب مع حجم السلوك المشين والمرفوض الذي حصل في ساحة الاحتفالات”. واضاف انه “كما […]

ظهرت المقالة العامري يطالب السوداني باجراء تحقيق يتناسب مع ما حدث في ساحة الاحتفالات أولاً على ايرث نيوز.