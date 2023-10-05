المصارعة المركزي يعلن مواعيد بطولات الأندية العراقية لفعاليات الحرة والرومانية

2023-10-05 10:05:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، يوم الخميس، مواعيد بطولات أندية العراق بالمصارعة الحرة والرومانية الداخلية، وذلك بعد اجتماع الاتحاد باللجنة الفنية لكافة الفئات لما تبقى من منهاجه السنوي .

وقال رئيس الاتحاد شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، ان اقامة البطولات الخاصة بالبراعم والناشئين والشباب فضلا عن المتقدمين يأتي ضمن برنامج الاتحاد لما تبقى من الموسم الحالي الذي كان حافلا بالنتائج المميزة، مؤكدا أن الاتحاد يسعى الى تطوير أداء ومستويات المصارعين نحو الأفضل واختيار العناصر المؤهلة لتمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الدولية القادمة .

وبين ان الاتحاد بدأ منذ تسلمه المهمة الاهتمام بالفئات العمرية بشكل كبير بغية بناء منتخب قوي قادر على تحقيق الاوسمة للعراق في بطولات مهمة .

وكشف عبد الكاظم عن منهاج الاتحاد للاندية التي خرج بها الاتحاد خلال اجتماعه مع اللجنة الفنية، مبينا أن الاتحاد بعث المنهاج للاندية العراقية المعنية بالمشاركة بغية التهيئة والاستعداد للمشاركة .

وأوضح أن بطولة العراق للبراعم لفعاليات الحرة والرومانية ستقام للمدة من 28 من الشهر الجاري ولغاية الاول من تشرين الاول الحالي، بينما تقام بطولة العراق للناشئين لفعاليات الحرة والرومانية للمدة من الاول ولغاية الثالث من شهر تشرين الثاني المقبل .

وتابع أن منافسات بطولة العراق للشباب لفعاليات الحرة والرومانية ستقام للمدة من 3-5 تشرين الثاني المقبل ، بينما تقام منافسات المتقدمين الحرة والرومانية للمدة من 5-7 من تشرين الثاني المقبل ، واخيرا تقام بطولة الاحداث للمدة من 7-9 من شهر تشرين الثاني المقبل .