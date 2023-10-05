2023-10-05 10:15:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، النشرة الزلزالية للعراق والمناطق المجاورة خلال شهر ايلول 2023.

وقال مدير عام الهيئة عبد العظيم الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بلغ عدد الهزات خلال ايلول (48) هزة ارضية منها (36) هزة في العراق، (11) داخل ايران، (1) في سوريا"، موضحاً أنه "تركز النشاط داخل البلد في السليمانية قضاء جمجمال بعدد(15) هزة، و( 7) في اربيل و(6) في واسط، وفي نينوى( 3) هزات".

وتابع: "حدثت (2) هزة في في ميسان بينما سجلت (1) هزة في كركوك و (١) في ديالى"، مؤكداً أن "الهيئة ووفقاً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس تعمل على اتمام دخول (28) محطة حديثة للعمل في رصد التغيرات المناخية في اسرع وقت".





المصدر: بغداد اليوم



