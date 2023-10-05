مواطنون يناشدون الجهات الحكومية لإنقاذ الطفل علي: قد يخطفه الموت بأي لحظة

2023-10-05 10:15:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشد مواطنون عبر "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023) الحكومة والمنظمات الانسانية عن حالة الطفل علي الذي يعاني من الفشل الكلوي لانقاذه من الموت.

وقالوا لـ "بغداد اليوم"، إن "الطفل علي يتيم الأبوين، ويعاني من مرض تخثر الدم والفشل الكلوي ووضعه الصحي حرج جدا".

واضافوا: "نناشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالتدخل وانقاذه من الموت الذي ربما يأخذه في اي لحظة نتيجة الفشل الكلوي الذي يعاني منه".







