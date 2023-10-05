وطني اليد يفتتح مشواره في بطولة تركيا بلقاء أصحاب الأرض

2023-10-05 10:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيستهل منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم الخميس، مشاركته في البطولة الرباعية الدولية التي تقام في مدينة أنقرة بلقاء نظيره التركي.وتستضيف أنقرة لقاء منتخبنا الوطني مع نظيره التركي ضمن البطولة الدولية الرباعية التي تضم أربعة منتخبات، هي منتخبا تركيا الأول والشباب فضلاً عن تونس والعراق.وكان منتخبنا قد دخل معسكراً تدريبياً في قاعة نادي الجيش ببغداد استمر أسبوعاً تحت قيادة المدرب المصري مؤمن شريف ومساعديه صلاح راجي ومحمد كاظم فضلاً عن مدرب حراس المرمى المصري محيي الدين.وتأتي بطولة تركيا الدولية ضمن استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في بطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم التي تقام مطلع العام المقبل.