2023-10-05 11:06:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، استحداث شعار جديد ملون لغطاء الرأس (البيرية) للضباط وغير ملون للمنتسبين.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس الاجتماع 21 لهيئة الرأي لعام 2023 بحضور غالبية أعضائها".

وأوضح، أن "المجتمعين ناقشوا استحداث شعار جديد لغطاء الرأس (البيرية) والذي سيكون ملوناً للضباط وغير ملون للمنتسبين، فضلاً عن تشكيل شُعب لمتابعة القضايا التحقيقية في اقسام مكافحة الإجرام بالمحافظات".

وتابع، أنه "تم ايضا مناقشة مقترح هيئة النزاهة بتشكيل مراكز للشرطة في المحافظات تتولى تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بقضايا الفساد، بالاضافة الى أنه تم مناقشة موضوع أتمتة مراكز الشرطة وربطها بمنظومة واحدة".









المصدر: بغداد اليوم