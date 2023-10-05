عمرها أكثر من 100 عام.. محاولة قطع "خاتون شاه" تنتهي بالفشل وتدخل فوري لإنقاذها (صور)

2023-10-05 11:06:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – السليمانية

أفاد مصدر محلي في إقليم كردستان، اليوم الخميس (5 تشرين الاول 2023)، بتعرض شجرة معمرة في مدينة حلبجة الى محاولة فصل جذورها عن جذعها تمهيدا لقطعها وحرقها بعد أن تجف.

وقال المصدر، أن " شجرة معمرة تدعى خاتون شاه وهي معمرة وذات جذع عريض تقع قرب قرية "جاوك" ضمن مدينة حلبجة تعرضت لاعتداء من قبل أشخاص مجهولين، حيث حاولوا فصل جذورها عن جذعها تمهيدا لقطعها وحرقها بعد أن تجف".

وبادرت اللجان المختصة في دائرة بيئة حلبجة بالتعاون مع أحد نشطاء البيئة لإنقاذ الشجرة المعمرة، التي قُدر عمرها بـأكثر من 100 عام، حيث حاولوا إعادة ترميمها، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشباب وهم يهمون بمحاولة إنقاذ الشجرة.

ووجّهت السلطات المحلية في مدينة حلبجة فريقاً للعمل على تأهيل الشجرة، مشيرة إلى أنها نسّقت كذلك مع الجهات المختصة لمحاسبة العابثين بالشجرة.

المصدر: وكالات



