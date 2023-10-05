100 يوم على انطلاق كاس آسيا ومنتخبنا يأمل تقديم الأفضل

2023-10-05 11:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - عماد الركابيتترقب الجماهير المحبة للساحرة المستديرة انطلاق الحدث الرياضي المهم وهو منافسات بطولة كاس آسيا 2023 والتي ستحتضنها قطر وسط أجواء استثنائية من الحماسة من قبل المنتخبات المشاركة والجماهير الغفيرة.وتقام نسخة كأس آسيا 2023 مطلع عام 2024 وتحديداً من الثاني عشر من شهر كانون الثاني وتستمر حتى العاشر من شباط وبمشاركة 24 منتخباً.وكشفت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا قطر 2023، في احتفالية خاصة، عن شعار البطولة "هيا آسيا" تزامناً مع بدء العد التنازلي لـ 100 يوم على انطلاق البطولة، وحضر الاحتفال ممثلان عن العراق وهماالمدير الإداري لمنتخبنا الوطني مهدي كريم والمنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد وسط تفاؤل كبير بأن يحقق منتخبنا الوطني نتائج مميزة في هذه المشاركة.ومن المقرر أن تحتضن تسعة استادات مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، 51 مباراة في البطولة، حيث تستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في احتضانها المهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن نجحت في تنظيم البطولة مرتين من قبل، وذلك في عامي 1988 و2011.يذكر بأن منتخبنا الوطني سيكون في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام.