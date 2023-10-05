العراق يدير ظهره للتحالف الدولي: لا حاجة لنا بكم بعد الآن وقواتنا كافية

2023-10-05 11:10:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد الأمين العام السابق لقوات البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية للتحالف الدولي، كون الأعداد الموجودة سواء في الجيش العراقي والشرطة والحشد والبيشمركة كافية.

وقال ياور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق وإقليم كردستان بحاجة لللخبرات العسكرية والأمنية والاستخبارية للتحالف الدولي لدعم القوات الأمنية العراقية والبيشمركة في التدريب والدعم اللوجستي والفني".

وأضاف، إن "العراق بحاجة لدعمه في مجال تطوير الدفاعات الجوية وحماية ومراقبة الأجواء ومجالات الحرب الإلكترونية".

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، وكشف عن إجراء مباحثات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي.

فيما جددت الولايات المتحدة والعراق التزامهما بتعزيز التعاون الأمني والعسكري وحماية الاستقرار الإقليمي، في ختام حوار التعاون الأمني المشترك بينهما الذي انعقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

وذكر بيان مشترك التزام العراق بحماية الأفراد والمستشارين الأميركيين والتحالف الدولي والقوافل والمنشآت الدبلوماسية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتمثل بشكل رئيسي في الهزيمة الدائمة بقيادة العراق لتنظيم الدولة.

وكان العراق قد أعلن رسمياً عن تحول مهام القوات الأميركية إلى استشارية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 وبعدد لا يتجاوز ألفي عسكري، وتوجد تلك القوات في ثلاثة مواقع رئيسية بالعراق، هي قاعدة "عين الأسد"، الواقعة على بعد 130 كيلومتراً من مدينة الرمادي، غربي البلاد، وقاعدة "حرير"، شمال أربيل، في إقليم كردستان العراق، إلى جانب معسكر "فيكتوريا"، الملاصق لمطار بغداد، والذي توجد فيه وحدة مهام وتحليل معلومات استخبارية، إضافة إلى السفارة الأميركية في وسط بغداد.





المصدر: بغداد اليوم + وكالات











